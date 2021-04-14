Песков не стал комментировать слова Косачева о связи ограничения рейсов в Турцию с патриотизмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-спикера Совета федерации Константина Косачева, который ранее увязал отказ от полетов в Турцию с проявлением патриотизма.

«Это личная точка зрения Косачева, Косачев имеет право на нее. Я бы не стал никак это комментировать… Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?» — сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Напомним, недовольство сенатора вызвал отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «признавать аннексию Крыма». После принятия властями решения о приостановке полетов российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции и Танзании Константин Косачев написал в Facebook, что «именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых». Сегодня он пояснил, что «запрета по политическим причинам не было, он исключительно противоэпидемиологический», однако лично для себя сенатор считает «ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию».

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании. Ростуризм пообещал поддержать туроператоров из-за отмены туров, а также запустил горячую линию для туристов. На фоне ограничений цены на альтернативные маршруты начали расти. К примеру, туры в ОАЭ и на Кубу за день подорожали на 20%.

О последствиях ограничений — в материале “Ъ” «Жестокая перебронка».