МИД Турции не видит политической подоплеки в отмене полетов из России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит в решении России об ограничении авиасообщения политической подоплеки. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за ситуации с COVID-19, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров.

«Так или иначе, будут негативные последствия этого решения. Я не вижу в нем политической подоплеки. Мы работаем над возобновлением полетов»,— сказал господин Чавушоглу (цитата по сайту телеканала NTV). Накануне, 13 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об ограничении авиасообщения с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой надеется на досрочную отмену ограничений. «Если уменьшится распространение коронавируса, ограничение на полеты может быть досрочно отменено. Падение турпотока составит около 500 тыс. По летнему бронированию проблем нет»,— сказал он.

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В Турции зарегистрировано 3,9 млн случаев заражения и 34 тыс. летальных исходов. В стране введен комендантский час с 19:00 до 5:00, запрещены поездки между городами, за исключением срочных ситуаций и случаев крайней необходимости. Закрыты все кафе и рестораны, заведения работают только навынос.

Подробнее о поиске альтернатив отдыха в Турции — в материале “Ъ” «Жестокая перебронка».