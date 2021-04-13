Кремль отрицает связь отмены рейсов в Турцию со встречей Эрдогана и Зеленского

Решение России об ограничении авиасообщения с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский встретились 10 апреля. Господин Эрдоган заявил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта.

«Нет. Ситуация (с отменой полетов в Турцию.— “Ъ”) носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос о связи решения России с заявлением президента Турции.

Дмитрий Песков сказал, что пандемия продолжается, а в европейских государствах, в том числе и в Турции, началось новое обострение ситуации. По его словам, в регионах России сложилась разная ситуация с распространением вируса. «Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей. Но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно»,— добавил он.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из 30 стран, с которыми Россия ранее открыла авиасообщение, самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 зарегистрированы именно в Турции.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «Отдых противотуречит карантину».