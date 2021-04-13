Капитан «Реала» Рамос заразился коронавирусом

Защитник мадридского «Реал» Серхио Рамос сдал положительный текст на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба. Детали о самочувствии капитана футбольного клуба не приводятся.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, получив 66 очков в 30 матчах. 10 апреля мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Завтра, 14 апреля, «Реал» на выезде проведет ответный матч с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой мадридской команды со счетом 3:1.

Подробнее о матче читайте в публикации “Ъ” «"Реал" поставил "Ливерпуль" на грань вылета».