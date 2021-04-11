«Реал» дошел до первого

«Реал» в крайне непростом противостоянии обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Мадридцы быстро начали, дважды забили, но слишком рано уверовали в свою неуязвимость, за что вполне могли быть наказаны. Но «Реал» устоял и по крайней мере на сутки, пока свой матч не сыграет «Атлетико», возглавил чемпионат Испании. «Барселона» пока третья.

«Барселона» подошла к очередному «классико» в чуть более выгодном положении чем «Реал». Каталонцы, выдавшие серию из шести побед подряд, подобрались к лидировавшему в первенстве «Атлетико» на минимальное расстояние. При этом у них, в отличие от «Реала», еще есть в запасе матч с «Атлетико». То есть даже ничья «Барселону» вполне устраивала, оставляя ее хозяйкой собственной судьбы. Но, разумеется, главный тренер каталонцев Рональд Куман команду готовил только к победе. Рецепт по версии голландца был «простым». Требовался идеальный Лионель Месси, ну и в целом идеальная «Барселона». Кстати, для Месси это был 45-й в карьере «классико». Он повторил рекорд защитника «Реала» Серхио Рамоса, который в субботнем матче участия не принял.

Но именно с этой самой идеальностью у гостей в первом тайме были большущие проблемы. На нее даже намека не было.

Барселона» предсказуемо чаще владела мячом (в дебюте встречи она распоряжалась им до четверти всего времени, а по матчу в целом вышло 66%) но пользы это не приносило. А вот подопечным Зинедина Зидана эффективности было не занимать. Простые вроде бы на фоне витиеватых действий соперника атаки дали результат. Не прошло и 15 минут, как быстрая атака хозяев привела к фланговому пасу Лукаса Васкеса на Карима Бензема, который каким-то танцевальным движением, пяткой, переправил мяч в ворота (Бензема забил уже в седьмом подряд матче чемпионата Испании). На исходе получаса игры Тоник Кроос удвоил преимущество «Реала» точным ударом со штрафного. Хотя тут не обошлось без мощнейшего проявления благосклонности фортуны к мадридцам. Мяч ведь, прежде чем нырнуть в сетку, стукнулся о спину Серджино Деста. Итого — два удара в створ ворот и два гола. К слову, именно со штрафных в «классико» «Реал» не забивал аж с 2000 года.

Такое начало матча вроде бы должно было подействовать на «Барселону» бодряще, команда могла хотя бы разозлиться. Но в действительности гости были словно придавленные. Их игра свелась к незамысловатой схеме, согласно которой в любой непонятной ситуации нужно было срочно отдать мяч Месси. Аргентинец старался, не раз и не два он опускался очень глубоко, чтобы просто получить мяч и начать атаку. Но с теми скоростями, которые предлагала сопернику «Барселона», шансов на что-то реальное у нее было немного. К тому же «Реал», нисколько не отступая от приверженности контратакующей игре, имел все шансы закрыть вопрос о победителе еще до перерыва. Вернейший момент упустил Федерико Вальверде, после удара которого мяч угодил в штангу. Успевший на добивание Васкес не смог переиграть Марка-Андре тер Штегена. Но ведь помимо этого были и моменты, которые вполне могли стать голевыми, относись к ним игроки «Реала» чуть рачительнее. А так они походили на богатого наследника, который сорит родительскими деньгами, просто не зная им цены. За такое нередко следует наказание. Тот же Месси под занавес тайма вполне мог наказать «Реал». И очень жаль, что его удар с углового угодил все-таки в штангу, а не парой десятков сантиметров правее. Гол получился бы шедевральный.

Даже сам Месси, увидев, что чуть было не забил прямым ударом с углового, охнул.

Рональду Куману отступать было некуда, а потому на второй тайм он выпустил вместо Деста Антуана Гризмана. Нападающий сам по себе мало изменил картину игры «Барселоны» впереди. Но тем не менее участие в моменте, который завершился точным ударом Оскара Мингезы (оборона «Реала» просто прозевала подключение каталонского защитника к атаке), принял. Выразилось это участие в том, что Гризман не стал трогать летевший к нему мяч, чем дал шанс одноклубнику. И этот гол, пусть он далеко не на сто процентов вытекал из характера игры, «Барселону» здорово приободрил. Да, «Реал» по-прежнему транжирил моменты. Мог забивать Винисиус. Он же совместно с Бензема и Кроосом поучаствовал в порче еще одного вернейшего момента. Но чем ближе был финальный свисток, тем хуже получались у хозяев контратаки. А уже на последней добавленной минуте («Реал» к тому моменту играл в меньшинстве — Каземиро за минуту организовал себе две желтые карточки), когда даже тер Штеген побежал в чужую штрафную, Илаш Мориба мог принести своей команде ничью. Но мяч после его удара угодил в перекладину.

«Реал», таким образом, победил со счетом 2:1, набрал 66 очков и сравнялся с «Атлетико». Однако соседей мадридцы обходят по дополнительным показателям. Впрочем, «Атлетико» может вернуть себе лидерство уже в воскресенье после матча против «Бетиса». Что до «Барселоны», то она с 65 очками идет третьей.

Арнольд Кабанов