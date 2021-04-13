Gartner сообщил о рекордном росте рынка компьютеров за год

Производители настольных ПК и ноутбуков отгрузили в первом квартале 2021 года 69,9 млн компьютеров, что на 32,2% больше, чем в первом квартале предыдущего года, свидетельствуют предварительные данные аналитического агентства Gartner. Компания отмечает, что из-за низких показателей начала 2020 года рост стал рекордным за все время наблюдения за рынком.

Первую тройку компаний—производителей компьютеров, как и в прошлом квартале, занимают Lenovo (17,5 млн, 25,1% мирового рынка), HP (14,9 млн, 21,4%) и Dell (11,5 млн, 16,5%). Компании увеличили отгрузки за первый квартал на 42,3%, 34,6% и 12,9% соответственно. При этом Dell стала единственной компанией в списке, чья доля на рынке за первый квартал снизилась.

Директор по исследованиям Gartner Микако Китагава обратила внимание, что в начале 2020 года рынок испытывал задержки из-за пандемии коронавируса, а в начале 2021-го на цепочках поставок негативно сказался мировой дефицит чипов. «Несмотря на то, что это может приводить к более низким показателям отгрузки, разумно предполагать, что спрос на ПК продолжить быть высоким даже после снятия ограничений на работу из офиса»,— сказала госпожа Китагава.

Нехватка чипов затронула технологические компании, автопроизводителей и производителей игровых консолей. Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что ожидает дефицита полупроводников к концу 2020 года. Пока что, по словам господина Фурукавы, компания закупила достаточное количество полупроводников для производства консолей Nintendo Switch.