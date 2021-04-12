ХДС поддержал своего главу Лашета в качестве кандидата на пост канцлера

В понедельник, 12 апреля, Христианско-демократический союз Германии объявил о том, что президиум и главы подразделений партии в федеральных землях поддержали выдвижение главы ХДС Армина Лашета кандидатом на пост канцлера Германии. Это может привести к конфликту в альянсе ХДС с баварским Христианско-социальным союзом: вчера его глава Маркус Зёдер заявил о готовности стать единым кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС

Господин Лашет стал главой ХДС в январе, сменив на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель: она уже давно говорила, что не собирается баллотироваться на парламентских выборах, которые пройдут в стране в сентябре. Как пишут германские СМИ, хотя ХДС намного более крупная партия (ХСС традиционно представлена только в Баварии), Маркус Зёдер более популярный политик, чем господин Лашет. Однако кандидатуру последнего поддержали все подразделения ХДС в федеральных землях, за исключением берлинского филиала партии, выступающего за господина Зёдера.

После того как стало известно о решении ХДС, господин Зёдер заявил, что он против поспешных решений, и призвал к переговорам между партиями. Господин Лашет объявил, что собирается обсудить этот вопрос с Мартином Зёдером уже сегодня.

О лидере ХДС — в публикации “Ъ” «Герр Лашет — преемник фрау Меркель».

Яна Рождественская