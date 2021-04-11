Маркус Зёдер заявил о готовности стать единым кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о готовности стать единым кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС (Христианско-демократический союз)/ХСС. Сейчас решается вопрос, кто должен баллотироваться от блока двух партий на выборах 26 сентября — господин Зёдер или Армин Лашет (лидер ХДС).

26 сентября пройдут выборы в Бундестаг, по их итогам также определится кабинет министров во главе с канцлером. Канцлером Германии еще никогда не был ни один лидер ХСС.

О том, что Маркус Зёдер готов баллотироваться в качестве кандидата на пост канцлера, сообщили Reuters участники партийного собрания с участием лидера ХСС. «Если бы ХДС был готов поддержать меня, я был бы готов»,— сказал господин Зёдер на встрече. С подобным заявлением он выступил впервые. «Если принять во внимание настроения в ХДС, то решение должно быть принято очень быстро»,— сказал Армин Лашет в интервью Bild am Sonntag. Он отметил, что в воскресенье никакого решения принято не будет.

Господин Лашет отстает от Маркуса Зёдера в опросах общественного мнения, но пользуется поддержкой некоторых влиятельных премьеров федеральных земель. Традиционно лидеры ХДС и ХСС решают между собой, кто будет баллотироваться.

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