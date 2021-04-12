Матвиенко предложила связать условия ипотеки с ситуацией в конкретном регионе

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выступила за переход к «умной» региональной ипотеке. При использовании подобной ипотеки условия предоставления ипотечного кредита зависят от ситуации в конкретном регионе.

«Мы считаем, что для дальнейшего развития сегмента льготной ипотеки нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте РФ»,— сказала госпожа Матвиенко на встрече с представителями региональных банков с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной (цитата по ТАСС).

Ранее госпожа Набиуллина говорила, что программу можно продлить максимум до конца 2021 года и только для некоторых регионов. Минстрой выступил за продление льготной ипотеки во всех регионах.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в 2020 году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее срок ее действия был продлен до 1 июля 2021-го.

Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил, что после 1 июля льготная ипотека под 6,5% может быть не продлена в Москве и Московской области. Пока, по его словам, решение не принималось.

Подробнее о ситуации с ипотекой читайте в публикации “Ъ” «Ставки по ипотеке пустятся вплавь».