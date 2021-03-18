Минстрой подтвердил обсуждение критериев продления льготной ипотеки

Критерии продления льготной ипотеки в России в настоящее время обсуждаются в правительстве, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он отметил, что Минстрой считает нужным продлить действие программы после 1 июля во всех регионах.

«Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем,— сказал господин Стасишин ТАСС по поводу продления льготной ипотеки. — Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной». По его словам, Минстрой предлагает придерживаться дифференцированного подхода к продлению программы в регионах. «При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства»,— сказал он. Агентство не уточняет, перечислял ли замглавы Минстроя эти агломерации.

Минстрой наряду с Минфином должны совместно с ЦБ подготовить предложения по будущей реализации программ льготной ипотеки. Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предложения должны быть представлены к 15 апреля. Минстрой настаивает на продлении программы после 1 июля, ЦБ — считает, что она должна быть свернута. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что продление программы в 24 регионах — в частности, Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Дагестане, Чечне и Ингушетии — не приведет к негативным последствиям.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в прошлом году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее ее срок действия был продлен до 1 июля 2021 года. По итогам февраля средний показатель полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) опустился до нового минимума в 8,6% годовых.

О снижении ПСК — в материале “Ъ” «Напольная стоимость кредита».