Дожди не помогли отменить графики подачи воды в Крыму

За минувшую неделю приток воды в водохранилища Симферополя и Ялты вырос почти в два раза, однако власти республики пока не готовы обсуждать вопрос корректировки графиков подачи воды гражданам. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Совмина Крыма Светлана Маслова.

По ее словам, полезный объем воды в Симферопольском водохранилище на сегодняшний день составляет 5%, в Аянском — 75%, в Партизанском — 9%. Загорское водохранилище, питающее Ялту, заполнено на 17%, Счастливенское — на 53%. В Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой Ялту,— 16% запасов. «Осадки дают позитивные прогнозы по улучшению ситуации. С учетом мероприятий по экономии воды и перехода на артезианскую воду, есть надежда, что мы сохраним достаточный объем в водохранилищах и рассмотрим возможность изменения графика подачи воды. Но сегодня об этом говорить преждевременно»,— отметила госпожа Маслова.

Ранее в Крыму частично запустили Бештерек-Зуйский водозабор, который сможет ежедневно обеспечивать Симферополь дополнительными 10 тыс. кубометров воды. Инженерное сооружение стоимостью 1,7 млрд руб. построили за 4 месяца вместо положенных проектом 15 месяцев. Сроки строительства, по словам крымских чиновников, удалось сократить за счет работы в трехсменном режиме

По данным властей республики, ущерб, нанесенный российскому полуострову перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, составляет более 1 трлн руб.. Специалисты учитывают не только вопросы разрушения Северо-Крымского канала, но и затраты на добычу воды из подземных источников и ее подачу.

Подробнее о проблемах с водой на полуострове — в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».

Александр Дремлюгин, Симферополь