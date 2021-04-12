Мединский: планы по установке памятника Александру Невскому сохранились

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что обсуждение установки памятника Александру Невскому продолжается. Напомним, в начале года москвичам в ходе онлайн-голосования предлагалось выбрать, кому устанавливать памятник на Лубянской площади,— Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

«Есть в планах и памятник (Александру Невскому.— “Ъ”) в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, (обсуждается.— “Ъ”) несколько вариантов»,— сказал помощник президента (цитата по РБК).

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Как сообщили источники РБК, господин Мединский и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев летом 2020 года написали письмо на имя президента России Владимира Путина с предложениями по поводу празднования круглой даты. Как пишет издание, в их числе была установка памятника Александру Невскому на Лубянской площади.

Голосование о выборе памятника на Лубянке стартовало 25 февраля на платформе «Активный гражданин». Голоса разделились примерно пополам, с небольшим перевесом побеждал Александр Невский. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил голосование, чтобы «не раскалывать общество». Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что голосование по внешнему виду Лубянской площади Москвы может снова пройти в будущем, но с большим количеством вариантов.

Подробнее об отмене голосования — в материале “Ъ” «Окрасился Феликс багрянцем».