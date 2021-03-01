Матвиенко не исключила нового голосования о памятнике на Лубянке

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что голосование по внешнему виду Лубянской площади Москвы может снова пройти в будущем, но с большим количеством вариантов. Напомним, москвичам предлагалось выбрать между установкой там памятника Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Голоса разделились почти поровну. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил голосование, чтобы «не раскалывать общество».

«Рано или поздно придет время обсуждения, как быть с Лубянской площадью. Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с большим набором проектов в перспективе»,— сказала госпожа Матвиенко «РИА Новости».

При этом она поддержала остановку голосования. По ее мнению, такие вопросы, как выбор памятника, можно считать решенными, если по ним есть консенсус.

«Может быть, формат был выбран не очень точный. То есть, было много же разных предложений, а когда граждан загнали в историю, которая разделяет мнения, разделяет городское сообщество, когда было только два проекта... Поэтому, мне кажется, Сергей Семенович принял мудрое решение»,— пояснила госпожа Матвиенко.

25 февраля на платформе «Активный гражданин» было запущено голосование об установке памятника на Лубянке. Его участникам предложили выбрать, кому поставить памятник: Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Господин Собянин отменил эту процедуру, заявив, что площадь останется в нынешнем виде, поскольку общественное мнение «разделилось примерно пополам». В ходе голосования с небольшим перевесом побеждал Александр Невский.

Подробнее об отмене голосования — в материале “Ъ” «Окрасился Феликс багрянцем».