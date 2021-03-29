Ангеле Меркель подыскивают замену

За полгода до всеобщих парламентских выборов в ФРГ рейтинг входящего в правящую коалицию консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) продолжает падать. Помочь выйти из пике могло бы назначение будущего кандидата в канцлеры, однако этому мешает борьба между лидерами ХДС и ХСС Армином Лашетом и Маркусом Зёдером соответственно. По данным опросов, шансы сменить Ангелу Меркель и возглавить правительство страны выше у господина Зёдера, второго по популярности политика Германии и первого баварца, который мог бы стать канцлером. В понедельник сразу несколько депутатов от ХДС впервые решительно потребовали скорее определиться с кандидатом — и многие при этом поддержали Маркуса Зёдера.

25% — или на 8% меньше, чем на парламентских выборах 2017 года. По данным последнего опроса социологической службы Kantar, именно такой процент немцев готов был бы сейчас проголосовать за консерваторов — Христианско-демократический союз и его партнера в Баварии, Христианско-социальный союз. Для партии, которую много лет возглавляла Ангела Меркель, это практически плачевный результат. Тем более что на пятки ей наступают некогда малопопулярные «Зеленые» с 23% голосов, грозя после выборов вытолкнуть консерваторов из правительства.

ХДС вообще переживает не лучшие времена: на канцлера возлагают ответственность за любые неудачи в борьбе с COVID-19, депутатов от партии обвинили в попытках нажиться на «коронакризисе», а на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце в середине марта ХДС выступили откровенно плохо. В этих условиях в консервативных рядах все чаще призывают определиться, кто же поведет блок на всеобщие выборы.

Многие уверены: в сложившейся политической ситуации это должен быть не новый лидер ХДС Армин Лашет, а его визави из партнерской партии, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

В опросах, которые один за другим проводятся все последние месяцы, баварец неизменно опережает своего соперника, а в общенациональном рейтинге политиков занимает второе место после Ангелы Меркель. «За Зёдера 43%, за Лашета 18%. Тут, собственно, и обсуждать нечего»,— написал в воскресенье в своем микроблоге в Twitter депутат от ХДС Себастиан Штайнеке, сославшись на один из последних опросов. В понедельник в беседах с изданием Der Spiegel сразу несколько депутатов парламента ФРГ от ХДС впервые решительно потребовали скорее определиться с кандидатом — и многие при этом поддержали Маркуса Зёдера.

54-летний господин Зёдер родился и вырос в баварском Нюрнберге, где и проживает до сих пор с женой и детьми. В молодости какое-то время работал журналистом, затем строил в основном партийную карьеру и с 2007 года занимал ключевые посты в региональном правительстве. Наконец, весной 2018 года он сменил во главе баварского правительства политика-тяжеловеса Хорста Зеехофера. Сторонники господина Зёдера указывают на его лидерские качества, решительность в борьбе с пандемией в Баварии, крепкий тандем с Ангелой Меркель и опыт работы с бизнесом, традиционно играющим важную роль и в экономически развитой Баварии, и в целом в ФРГ. Недоброжелатели называют политика честолюбивым карьеристом и «скрытным умником».

Сам Маркус Зёдер от ответов на вопросы о том, собирается ли он в канцлеры, уклоняется уже не первый месяц, ссылаясь на то, что ему куда важнее сейчас борьба то с пандемией, то за подъем экономики.

«Мое место здесь, в Баварии»,— не раз повторял он в интервью. Однако еще летом прошлого года, когда Маркус Зёдер оказал канцлеру поистине королевский прием в «баварском Версале», дворце Херренкимзее на озере Кимзее, СМИ единогласно сочли, что он метит в канцлеры. «Вы знаете, что я как федеральный канцлер не буду участвовать в следующих выборах (в 2021 году.— “Ъ”). С этим связано то, что я должна соблюдать особую сдержанность в вопросе того, кто придет после меня, поэтому не могу это никаким образом комментировать. Могу только сказать, что у Баварии очень хороший премьер-министр»,— аккуратно отвечала на вопросы журналистов и Ангела Меркель.

Помимо опыта руководства одной из ключевых земель ФРГ господин Зёдер в качестве премьер-министра федеральной земли имел возможность проявить себя и на международной арене. Еще до начала пандемии он успел (не впервые, но в первый раз в качестве баварского премьера) посетить Москву, где его принял не только мэр Сергей Собянин (по линии межрегионального сотрудничества), но и российский лидер Владимир Путин.

Накануне президентских выборов в США господин Зёдер выступил за «эмансипацию Европы», а в конце марта высказался за допуск на европейский рынок российской вакцины «Спутник V».

Не исключено, что в будущем производство российского препарата может начаться в баварском городе Иллертиссен.

В то же время господин Лашет, бывший премьер-министр федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия, в январе ставший лидером ХДС, пока не готов сдаваться без боя. В одном из интервью он не без намека напомнил, что выбирать кандидата в канцлеры от консерваторов необходимо не по рейтингам, а по достоинству. Как ожидается, на вопрос о кандидате в канцлеры руководители ХДС и ХСС ответят — вероятно, себе в первую очередь — в ближайшие два месяца.