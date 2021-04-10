«Динамо» лишило «Зенит» всех титулов

Волейболисты московского «Динамо» завоевали золотые медали чемпионата России. В решающем матче «Финала шести» они победили санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:1 по партиям. Таким образом, динамовцы взяли в этом сезоне третий трофей, став также обладателями Кубка России и Кубка Европейской конфедерации волейбола, причем во всех финалах им противостояли петербуржцы.

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит», наверное, уже устали друг от друга, так как это была их восьмая встреча в нынешнем сезоне. Дважды они пересекались в Кубке России, дважды — в регулярном чемпионате страны, дважды — в финале Кубка ЕКВ. Во второй раз судьба свела их и непосредственно в «Финале шести» национального первенства. Причем динамовцы «устали» выигрывать, а зенитовцы замучились проигрывать, так как все предыдущие матчи заканчивались одинаково — в пользу столичного клуба. И, кстати, лишь однажды в их противостоянии дошло до тай-брейка.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Перед золотым матчем «Финала шести» петербуржцам оставалось надеяться на то, что неприятная серия поражений оборвется на самом интересном для них месте. Правда, у них вполне мог сформироваться устойчивый комплекс «Динамо», если не сказать «динамофобия». К тому же «Зенит» затратил много сил накануне, сыграв в полуфинале с кемеровским «Кузбассом» пять тяжелых партий. Москвичам победа над экс-чемпионом России новосибирским «Локомотивом» далась полегче. Да и фактор домашних стен, которые, как известно, помогают, был на их стороне.

Игрок команды «Зенит» Сергей Мелкозеров (справа) Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дома и подача лучше летит.

Петербуржцы тоже уже обвыклись в динамовском зале и, например, в полуфинале выдали 14 эйсов.

Но все-таки москвичи имели превосходство в этом компоненте и именно за счет более агрессивного ввода мяча в игру собирали ключевые брейковые очки. Так, в первом сете хозяева превзошли «Зенит» по эйсам 5:1, при этом у них отличились пять разных волейболистов. Кроме того, связующий «Динамо» Павел Панков сразу загрузил своего лучшего бомбардира Цветана Соколова, и опытнейший болгарский нападающий, становившийся чемпионом Турции и Италии, а также неоднократно выигрывавший Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, уверенно вел команду к титулу.

Игроки команды «Зенит» Иван Яковлев (слева) и Ореол Камехо Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Связка «Зенита» Антуан Бризар делал ставку на диагонального сборной России Виктора Полетаева, но тот, по всей видимости, не успел набрать форму после травмы и на фоне Соколова выглядел бледно. Вдобавок у петербуржцев явно выпадал доигровщик Ореол Камехо, который тоже много пропустил из-за проблем со здоровьем и вернулся в строй сравнительно недавно. Вместе с тем Бризар почему-то поначалу редко пасовал Егору Клюке, выбившему в полуфинале 25 очков. По ходу стартовой партии перевес «Динамо» достигал пяти мячей, так что естественно, что она осталась за подопечными Константина Брянского — 25:21.

Главный тренер команды «Динамо» Константин Брянский Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Второй сет начался с эйса динамовского доигровщика Антона Семышева, а затем зенитовский прием окончательно развалил центральный Вадим Лихошерстов.

Два раза подряд его коварный планер не приняли Клюка и Камехо.

Между тем после третьего эйса Лихошерстова в середине партии «Динамо» оторвалось на пять очков и без приключений добралось до концовки — 25:18. Петербуржцы горели просто синим пламенем и ничего не могли противопоставить сопернику даже в своем оптимальном составе, а он у них почти сплошь состоит из игроков уровня национальных сборных. В итоге Камехо отправился на скамейку запасных. Усадил в запас главный тренер «Зенита» Туомас Саммелвуо и Полетаева.

Игрок команды «Зенит» Ореол Камехо (справа) и игрок команды «Динамо» Цветан Соколов Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тем не менее в третьем сете команда финского специалиста ожила.

В отсутствие Полетаева и Камехо Бризар перенес акцент в нападении на Клюку, и он показал, что готов к роли забойщика.

Впрочем, «Зениту» удалось зацепиться за игру во многом благодаря тому, что «Динамо» ослабило подачу. Был момент, когда москвичи долго не могли попасть в площадку, хотя в дебюте партии тот же Лихошерстов отметился своим четвертым эйсом. Отставая на два-три очка, динамовцы все-таки догнали петербуржцев на счете 23:23, но очередная ошибка на подаче, а всего их накопилось 10 только за один сет, привела к тому, что гости получили сетбол и сразу реализовали его — 25:23.

Хозяева восприняли эту осечку как досадную случайность и в четвертом отрезке матча быстро вернули себе лидерство.

После двух эйсов подряд от Ярослава Подлесных их преимущество выросло до пяти очков — 15:10, после чего казалось, что спектакль практически окончен. Так, видимо, подумали прежде всего динамовцы и были жестко наказаны за свою самоуспокоенность. Последовал рывок «Зенита» 9:2, и команда Брянского занервничала. Единственным, кто практически невозмутимо заколачивал мячи, был Соколов. Помог в трудную минуту и второй легионер московского клуба Сэм Деру, заменивший Антона Семышева. А ведь петербуржцы заработали сетбол и могли довести игру до тай-брейка. Но сменщик Полетаева Иван Подребинкин сорвал подачу, тогда как Панков при равенстве 24:24 максимально затруднил «Зениту» прием, и Деру вместе с Лихошерстовым и Соколовым дважды зачехлили своих оппонентов. Динамовцы выиграли с первого же матчбола — 26:24. 27 очков чемпионам принес Соколов. Отметим и 13 баллов Лихошерстова, который неожиданно стал вторым по результативности игроком финала.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Несмотря на некоторые шероховатости, победа «Динамо» была абсолютно закономерной. Команда прошла без поражений не только «Финал шести», но и в регулярном чемпионате уступила лишь два раза, заняв первое место. И вообще бело-голубые провели великолепный сезон, пожалуй, лучший в своей истории, приобщив к Кубку России и Кубку ЕКВ золото российской суперлиги.

Александр Ильин