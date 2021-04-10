Советский период в музее изо

Екатеринбургский музей изобразительных искусств в здании на Воеводина, 5 представил обновленную экспозицию «Отечественное искусство советского периода». «На примере более полутора сотен произведений экспозиция познакомит зрителя с основными художественными и культурными тенденциями эпохи, а также особенностями становления и развития уральского искусства»,— говорится в описании выставки. Экспозиция объединила работы официально признанных советских мастеров и художников уральского андеграунда.