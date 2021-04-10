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Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ). Новая постоянная экспозиция отечественного искусства ХХ века "Отечественное искусство советского периода".

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Советский период в музее изо

от

Екатеринбургский музей изобразительных искусств в здании на Воеводина, 5 представил обновленную экспозицию «Отечественное искусство советского периода». «На примере более полутора сотен произведений экспозиция познакомит зрителя с основными художественными и культурными тенденциями эпохи, а также особенностями становления и развития уральского искусства»,— говорится в описании выставки. Экспозиция объединила работы официально признанных советских мастеров и художников уральского андеграунда.


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