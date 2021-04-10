ВШЭ заявила о рисках для российской экономики из-за усиления роли государства

Российское государство в период пандемии коронавируса смогло эффективно помочь бизнесу, но вмешательство в ценообразование и усиление роли госкомпаний может иметь негативные последствия, считают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). По их мнению, маловероятно, что мировая экономика в целом сможет выйти из кризиса в 2021 году.

Доклад о влиянии пандемии на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие ВШЭ подготовил совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) к Апрельской международной конференции (пройдет 13–30 апреля). Специалисты считают, что кризис подтолкнул российские компании и государство «к активному взаимодействию», в результате чего удалось оперативно решить ряд проблем отраслевого регулирования и смягчить отдельные ограничения. Однако также возникли риски для экономики из-за усиления контроля властей за бизнесом, получившим господдержку.

В числе названных экспертами рисков:

расширение вмешательства государства в процессы ценообразования в конкурентных секторах (розничная торговля, фармацевтическая промышленность);

появляющиеся с внедрением новых технологий возможности контроля за бизнесом, в т.ч. с помощью цифровизации («возможно усиление попыток контролировать бизнес во всех решениях и встраивать его в исполнение решений "сверху вниз"»);

поглощение перспективных компаний, в том числе крупными компаниями с госучастием;

сохранение, а в некоторых случаях и усиление давления на бизнес (особенно характерно для небольших компаний, уточняют авторы доклада).

В документе также говорится, что на период кризисов власти ставят приоритетной задачу снижения административной нагрузки на бизнес, но «на посткризисных этапах соответствующая активность существенно снижается». «Требуется поиск механизмов устойчивого снижения административного давления, что предполагает изменение мотиваций и критериев оценки деятельности контрольных органов»,— приводит ТАСС выдержку из доклада.

Как считают специалисты, прогнозы о том, что мировая экономика сумеет преодолеть вызванный пандемией кризис в 2021 году, не оправдываются. В частности, потому что до сих пор не устранены факторы, негативно повлиявшие на экономику в 2020 году. Также негативно влиять на состоянии национальных экономик будут разная интенсивность карантинных ограничений, скорость вакцинации от COVID-19, появление новых штаммов вируса. ВШЭ и РСПП резюмируют, что странам потребуется адаптировать свою экономическую политику «к условиям более долгой рецессии».

Напомним, на фоне кризиса из-за пандемии правительство России одобрило ряд мер для поддержки МСП, в их числе как регуляторные (мораторий на проверки), так и финансовые (отсрочки по оплате штрафов и аренды, налоговые послабления, расширение льготного кредитования). Одной из наиболее популярных программ для бизнеса стала госпрограмма кредитования ФОТ 2.0, предполагавшая выдачу кредитов под 2% с возможностью их списания за счет бюджета при сохранении сотрудников. Позднее программу перезапустили как ФОТ 3.0 на новых условиях (3% и отказ от списания долга). В марте премьер-министр Михаил Мишустин выделил на нее около 7,7 млрд руб., в числе сфер, на которые распространяется программа,— общепит, сфера развлечений, досуга, спорта, туризма.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что экономика страны может вернуться к показателям, которые были до пандемии коронавируса, к концу 2021 года. По ее мнению, экономика восстанавливается «достаточно уверенно». Росстат в апреле улучшил оценку падения российской экономики в 2020 году на 0,1 процентных пункта — до 3%. Однако эти корректировки, как считают в Минэкономики, заставят министерство ухудшить прогноз на 2021 год.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса государством читайте в публикации “Ъ” «Помощь присмотрится к малому бизнесу».