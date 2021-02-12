Набиуллина: экономика может восстановиться к концу 2021 года

Российская экономика может вернуться к показателям, которые были до пандемии коронавируса, к концу 2021 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее предполагалось, что это произойдет к середине 2022 года.

«Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 г., а не к середине 2022 г., как мы ранее предполагали»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по «Прайму»).

По словам главы ЦБ, экономика восстанавливается «достаточно уверенно». «Напомню, на прошлом заседании мы ожидали паузу в восстановлении экономической активности в конце 2020 года. Статистика по ВВП и оперативные индикаторы указывают на то, что этого не произошло»,— отметила Эльвира Набиуллина.

«То, что ситуация оказалась лучше ожиданий, связано с рядом причин. Во-первых, во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничения, как весной. Во-вторых, и люди, и бизнес оказались лучше подготовлены ко второй волне и быстрее адаптировались»,— пояснила глава ЦБ. Она отметила, что не было спада кредитной активности, сохранился потребительский спрос благодаря онлайн-покупкам. Также спрос на российские товары за рубежом оказался выше ожиданий.

Сегодня, 12 февраля, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых четвертый раз подряд. Регулятор отметил, что инфляция выросла выше прогноза,— в январе ее уровень в годовом выражении достиг 5,2% после зафиксированных в декабре 4,9%. Такую динамику ЦБ объясняет ростом цен на мировых товарных рынках и последствиями ослабления рубля.

Подробности — в материале “Ъ” «Конец мягкости».