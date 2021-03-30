Титов предложил списывать бизнесу кредиты под 3% при сохранении занятости

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил списывать кредиты для бизнеса под 3% годовых при условии сохранения занятости. Нововведением предлагается дополнить госпрограмму кредитования бизнеса ФОТ 3.0. Она действует для компаний из сфер, сильнее всего пострадавших от пандемии коронавируса.

По словам господина Титова, кредит под 3% «пока не очень пользуется поддержкой» у бизнеса. «Нужно привести его по крайней мере к тому же условию, по которому выдавался кредит под 2% годовых — чтобы его не надо было возвращать, если сохраняется занятость»,— заявил бизнес-омбудсмен журналистам в ходе рабочей поездки на Дальний Восток (цитата по ТАСС).

Предыдущая программа — ФОТ 2.0 — предполагала выдачу бизнесу, работающему в пострадавших отраслях, льготных кредитов под 2% с возможностью списания долга и процентов (при сохранении 90% занятости — полностью, при 80% — наполовину). В марте программа была перезапущена как ФОТ 3.0 уже на новых условиях (3% и отказ от списания долга).

1 марта премьер-министр Михаил Мишустин выделил около 7,7 млрд руб. на ФОТ 3.0. В числе сфер, на которые распространяется программа,— общепит, сфера развлечений, досуга, спорта, туризма.

Подробнее о поддержки малого бизнеса правительством читайте в материале “Ъ” «Помощь присмотрится к малому бизнесу».