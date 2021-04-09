Путин обсудил с Алекперовым открытие нового месторождения на Каспии

Сегодня, 9 апреля, президент России Владимир Путин встретился с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Основной темой встречи стали результаты компании в 2020 году.

«Президенту интересно было услышать от меня информацию о новом открытии компании, сделанном на акватории Каспийского моря, это структура Титонская. В ближайшие годы это будет уже месторождение, которое позволит нарастить объемы добычи нефти в акватории Каспия, принадлежащей РФ»,— сказал господин Алекперов в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЛУКОЙЛа также рассказал господину Путину о проектах компании в Западной Сибири, а также о проектах по добыче высоковязкой нефти. Закрытую часть беседы господин Песков комментировать отказался. По словам пресс-секретаря, никаких решений относительно льгот на добычу вязкой нефти на встрече не принималось. Месяцем ранее Вагит Алекперов публично просил президента о льготах для добычи сверхвязкой нефти.

Как стало известно “Ъ” в начале апреля, ЛУКОЙЛ предупредил власти о возможном сокращении инвестиций или даже консервации нефтяного месторождения на Каспии из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине в конце 2020 года. Чтобы избежать этого, компания, лишившаяся льгот ориентировочно на 10 млрд руб., попросила власти о компенсации.

О стратегии компании — в материале “Ъ” «Вместорождения Каспия».