Одного из обвиняемых топ-менеджеров Росавтодора в Магадане отпустили под домашний арест

Магаданский городской суд отправил под домашний арест заместителя начальника местного филиала Федерального дорожного агентства (Росавтодор) на Дальнем Востоке Михаила Найчука, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как рассказали “Ъ” представители защиты, второго фигуранта дела и главу подразделения Юрия Камзолова суд оставил под стражей до 4 июня.

Горсуд принял такие решения при рассмотрении ходатайства следствия, просившего продлить меру пресечения обоим фигурантам дела. Как ранее писал “Ъ”, в начале февраля директор филиала в Магадане Юрий Камзолов и его заместитель Михаил Найчук были отправлены в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они приняли некачественный ремонт моста через реку Неорчан на трассе «Колыма», нанеся Росавтодору ущерб в 41,5 млн руб. Уголовное дело возбуждено местным управлением ФСБ.

Обвиняемые не признают вину. По версии защиты, стоимость работ с использованием некачественного асфальтобетона на самом деле едва превысила 2 млн руб. Эти деньги были в итоге не доплачены подрядчику в следующем месяце после приемки работ. Защита Юрия Камзолова подала апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. Его представители считают недоказанной позицию следствия о том, что обвиняемый может препятствовать следствию или скрыться, так как он и члены его семьи имеют постоянную прописку в Воронежской области, где топ-менеджер ранее вел строительный бизнес. Как отмечает защита, господин Камзолов намеревался окончательно переехать в Магадан и благодаря работе обзавелся там устойчивыми социальными связями, а аргументы обвинения основаны на противоречивых показаниях свидетелей.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Дороги из всех регионов ведут в один суд».

Сергей Толмачев, Воронеж