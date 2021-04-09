Захарова назвала глупостью идею переноса переговоров по Донбассу из Минска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередной «гипотетической глупостью» заявление украинской стороны о необходимости перенести место проведения переговоров по Донбассу из Белоруссии в другую страну. Напомним, Киев отказался возобновлять очные встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Как заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, Белоруссия находится под влиянием России, и в Киеве «нет доверия к этой стране».

«Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).— Это примерно то же самое, как заявление пресс-секретаря президента Украины о неком украинском русском языке. Это одного порядка вещи».

6 апреля Украина запросила экстренную встречу ТКГ по Донбассу. В марте обстановка в Донбассе обострилась. МИД РФ назвал «все более провокационной и вызывающей» линию поведения Киева «и его западных покровителей во главе с США». Киев заявляет об усилившемся военном присутствии России на границе с Украиной. Президент страны Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны — вступление Украины в НАТО. Господин Козак предложил сделать переговоры Трехсторонней контактной группы открытыми, чтобы «всем было понятно, кто какую позицию занимает».

О новом подходе российской стороны к переговорам по Донбассу — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и тайная комната».