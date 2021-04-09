Глава СПЧ поддержал идею памятки для силовиков по взаимодействию с журналистами на митингах

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека (СПЧ) Валерий Фадеев на совещании в Екатеринбурге поддержал идею создания памятки для силовиков по взаимодействию с журналистами.

«Нужна памятка полицейским, росгвардейцам о взаимодействии со СМИ. Часто они не знают, как взаимодействовать со СМИ, какими правами обладают журналисты. Прошу занести это в протокол совещания»,— отметил он.

Совещание по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов прошло в Екатеринбурге под председательством полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Чаще всего на нем поднимались вопросы о работе журналистов на несанкционированных акциях. В частности, глава общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин предложил обязать СМИ при размещении информации о публичном мероприятии указывать, что оно не было разрешено и граждане, участвующие в нем, могут быть подвергнуты наказанию. «А в целях безопасности представителей СМИ редакция должна уведомлять уполномоченный орган о направлении корреспондентов для освещения несанкционированного публичного мероприятия — проводить своеобразную аккредитацию»,— добавил он. По его мнению, правоохранительные органы могут предусмотреть безопасные зоны для работы журналистов.

Впрочем, уральский полпред Владимир Якушев его идею раскритиковал. «Я хочу напомнить, что речь идет о несогласованных мероприятиях. Когда они возникнут? В каких местах? Не всегда получается узнать, куда они пойдут и где будут проводить митинг. Конечно, хотелось бы журналистов аккредитовать и собрать в одном безопасном месте, но можно ошибиться — и они выйдут условно на два часа позже или два часа раньше, и все улетает в тартарары»,— заявил он.

Согласно федеральному закону о СМИ, журналисты аккредитуются при органах власти, организациях и учреждениях для присутствия на их мероприятиях. Этот же закон закрепляет право журналиста присутствовать на митингах и демонстрациях без регистрации.

Требования к журналистам, освещающих митинги, были ужесточены в декабре 2020 года. Им запретили использовать «средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения» и скрывать «признак представителя СМИ». В январе 2021 года, после акций в поддержку политика Алексея Навального, Союз журналистов России предложил Роскомнадзору единую форму беджа и жилетов для журналистов. В апреле Роскомнадзор утвердил их параметры.

Отметим, что после протестов на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсуждались идеи специальных реестров для журналистов, освещающих акции. Также предлагалось нумеровать пресс-карты кодами регионов и обязать журналистов не приближаться к силовикам.

Подробнее — в материале “Ъ” «Журналисты постоят в стороне от протестов».

Николай Яблонский, Екатеринбург