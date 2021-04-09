Средний срок выплаты просроченных займов в России вырос до 15 месяцев

Российским должникам в среднем требуется 15 месяцев на выплату просроченных займов, подсчитала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Коллекторы отмечают, что средний срок выплаты проблемных долгов в стране в период пандемии вырос на три месяца.

Средняя сумма выплаты за 2020 год увеличилась почти на треть (+29,3%) и составила 128 тыс. руб., приводит РБК данные НАПКА. В первом квартале 2021 года средний размер проблемного долга вырос до четырехлетнего максимума, 137,6 тыс. руб.

В 2019 году средний срок выплаты просроченных займов составлял 12 месяцев, говорится в сообщении.

В конце марта бюро кредитных историй «Эквифакс» привело данные о рекордном числе просроченных микрозаймов в России — 5,4 млн по итогам февраля. В 2021 году почти вдвое выросло количество банкротств физических лиц. За три месяца банкротами себя объявило более 40 тыс. россиян, что на 80% больше, чем весной 2020-го.

О причинах резкого роста числа не способных платить по долгам — в материале “Ъ FM” «Коронакризис наращивает уровень банкротств».