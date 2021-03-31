Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

Число просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло рекордного уровня — 5,4 млн займов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) достиг 171,8 млрд руб., в феврале рост составил 0,7%.

По сравнению с январем число просроченных займов в феврале выросло на 1,8%. При этом их доля от всех выданных в стране микрозаймов снизилась на 0,3 процентного пункта, до 40,6%. Объем просроченных займов в феврале вырос на 2,2%, до рекордных 59,6 млрд руб., их доля в общем портфеле увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 34,7%.

По данным бюро, в феврале МФО сократили число выданных займов на 7,3%, до 1,8 млн ссуд, а средний размер микрозайма — на 0,4%, до 13 107 руб. По результатам прошлого месяца, сумма выдач снизилась на 7,6%, до 23,8 млрд руб., это минимум с сентября прошлого года.

В 2020 году объем выданных МФО займов вырос незначительно при заметном снижении количества ссуд, что привело к увеличению среднего чека. Причиной этого стал приток банковских клиентов, заинтересованных в более длительных и больших займах. Объем выданных займов МФО в прошлом году составил 267,3 млрд руб. В этом году заметного роста среднего чека участники рынка не ждут.

Подробнее о ситуации на микрофинансовом рынке — в материале “Ъ” «МФО удлиняют клиентов».