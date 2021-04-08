Коронакризис наращивает уровень банкротств

В 2021 году количество банкротств физических лиц выросло почти вдвое. За три месяца неспособными платить по долгам себя объявили более 40 тыс. россиян — это на 80% больше, чем весной 2020-го. К таким выводам пришли аналитики проекта «Федресурс». По их данным, количество россиян, желающих пройти процедуру банкротства, растет уже несколько лет подряд. В первом квартале прошлого года, например, их число выросло на 70% по сравнению с 2019-м. С чем связан такой тренд? И продолжится ли он в будущем? Разбирался Иван Якунин.

С января по апрель этого года статус банкрота получили примерно 40,6 тыс. россиян. Больше всего несостоятельных должников традиционно живут в Москве и Московской области — более 2 тыс. человек. За ними следуют Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург. Но с чем связан такой резкий рост числа банкротств по сравнению с прошлым годом? В «Федресурсе» динамику связывают с тем, что закон о личном банкротстве еще довольно молодой. Он был принят пять лет назад, и о нем узнает все больше людей, хотя многие из тех, кто решил обратиться к процедуре, до конца не понимают зачем.

Впрочем, управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов с такими выводами не согласен: «Это обычный средний класс, который когда-то брал кредит и теперь в нынешних условиях просто не может вернуть, так как деловая активность и общие условия бизнеса снижаются. Поэтому люди увольняются, доход падает, прогнозы не оправдываются. Кредиты, долги надо возвращать.

Это закономерное развитие динамики, в которой находится российская экономика, пандемия просто немного ее ускорила».

Большинство из этих 40 тыс. россиян процедуру банкротства провели через суд. Между тем, в сентябре власти ввели упрощенный механизм — россияне с задолженностью до 500 тыс. руб. могут подать заявление просто через МФЦ и не проходить арбитражных разбирательств. Но пока такая процедура не пользуется популярностью — ее запустили всего 3 тыс. человек, а завершить к апрелю успели всего 342 должника. Свои преимущества у упрощенного механизма есть, но его необходимо доработать, отмечает управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:

«Полноценная процедура банкротства все равно предусматривает расходы. У обычных должников нет денежных средств на оплату услуг управляющего, госпошлины. Но механизм не имеет такого сильного распространения. Я бы, конечно, поднял максимальный уровень задолженности, по которому можно входить в эту процедуру: мне кажется, сейчас он недостаточно высокий, соответственно, отсекает очень много должников, которые могли бы воспользоваться этим инстурментом».

Продолжится ли тренд на личные банкротства? Эксперты рынка отмечают, что в ближайшее время никакого замедления динамики не предвидится. Спрос растет, и в ближайшее время в суд или в МФЦ могут обратиться более миллиона человек, отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин: «Если посмотреть данные кредитных бюро, то они говорят о том, что с потенциальными признаками банкротства у нас насчитывается порядка 1,5 млн россиян. Мы понимаем, что спрос не удовлетворен, он еще очень и очень велик».

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При этом количество корпоративных банкротств продолжает снижаться. За первый квартал юрлиц признавали несостоятельными на 8% меньше, чем за тот же период 2020-го. Впрочем, собеседники “Ъ FM” предполагают, что здесь всплеск банкротств замедлила госпомощь во время пандемии, и заемщики, которым не помогла реструктуризация долгов, начнут процедуру ближе к концу этого года.

Ульяна Миненкова