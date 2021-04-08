Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал в суд иск к премьер-министру республики Николу Пашиняну. Господин Кочарян требует опровергнуть клевету в свой адрес и хочет добиться выплаты компенсации в $7,5 тыс.

Поводом для иска стало выступление господина Пашиняна на митинге 1 марта. Он раскритиковал фигурантов уголовного дела о свержении конституционного строя (ст. 300.1 УК Армении), возбужденного после мартовских событий 2008 года, когда при столкновениях полиции и протестующих погибли десять человек, сотни пострадали. Как считает премьер Армении, обвиняемые хотят затянуть судебный процесс «с надеждой на повторную узурпацию власти». По его словам, фигуранты дела, будучи у власти, «вывели армию против народа, чтобы народ не смог реализовать свое право волеизъявления», и пытаются сделать то же самое в наши дни.

Роберт Кочарян был одним из фигурантов дела, но в апреле с него сняли обвинения после того, как статья о свержении конституционного строя была признана судом неконституционной. О подаче иска к премьер-министру Армении сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь команды адвокатов экс-президента страны Элина Саакова.

«Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян подал иск к премьер-министру и Республики Армения с требованием признания презумпции невиновности и опровержения клеветы в связи с высказываниями Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. В качестве возмещения истец требует 4 млн драмов (почти $7,5 тыс.)»,— рассказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Роберт Кочарян решил участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий. Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате серии переговоров властей с оппозицией. Голосование назначено на 20 июня.

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