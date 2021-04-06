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Бывший президент Армении Роберт Кочарян (в центре)

Фото: AYP / Коммерсантъ / Коммерсантъ   |  купить фото

С экс-президента Армении Кочаряна сняли обвинение в свержении конституционного строя

Суд в Ереване отменил уголовное преследование экс-президента Армении Роберта Кочаряна по статье о свержении конституционного строя, передает «Sputnik Армения». Помимо этого господин Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Статья «Свержение конституционного строя» (ст. 300.1 УК Армении) в марте была признана неконституционной. Решение принял конституционный суд.

Экс-президента обвиняли по «делу 1 марта 2008 года». Оно долгое время не развивалось и было реанимировано после прихода к власти Никола Пашиняна. 1 марта 2008 года при столкновениях полиции и протестующих погибли 10 человек, сотни пострадали.

О решении конституционного суда — в материале “Ъ” «Экс-президента Армении лишили статьи».

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