Экс-президент Армении Кочарян возглавит оппозициионный блок на выборах в парламент

Бывший президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий. Выборы запланированы на 20 июня.

«Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии»,— заявил он в интервью программе «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). Господин Кочарян не уточнил, какие именно партии создадут блок. Представляя свои планы по выборам, бывший президент напомнил, что возглавлял Армению 10 лет, но является беспартийным.

Роберт Кочарян обвиняется в Армении в «свержении конституционного строя». Однако сейчас дело оказалось на грани развала. Произошло это в связи с решением Конституционного суда страны, назвавшего соответствующую статью Уголовного кодекса противоречащей основному закону. Адвокаты господина Кочаряна отмечают, что уголовное преследование их подзащитного должно быть прекращено. Если это произойдет, бывший президент сможет участвовать в парламентских выборах.

Напомним, решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате серии переговоров властей с оппозицией. Голосование назначено на 20 июня. Премьер-министр страны Никол Пашинян назвал принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

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