В Сирии пять человек погибли при обстрелах с контролируемой Турцией территории

В Сирии накануне, 7 апреля, в результате артиллерийских обстрелов погибли пять мирных жителей, еще шесть пострадали, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР. В числе пострадавших двое детей. Как утверждает российский центр, обстрелы велись с территории районов, подконтрольных вооруженным силам Турции.

Ранее на текущей неделе жертвами взрывов в Сирии стали около десяти турецких военных. Инцидент произошел в районе сирийского города Телль-Тамер, где расположена одна из турецких военных баз.

С 2017 года Турция провела на севере Сирии три военные операции против курдских «Отрядов народной самообороны», входящих в «Сирийские демократические силы». В 2019 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились установить в Сирии новые «зоны влияния» и ввести турецко-российское патрулирование освобожденной курдами территории.

О том, почему договоренности по Сирии оказались под угрозой срыва, читайте в материале “Ъ” «Москва и Анкара сириозно недовольны друг другом».