Германия планирует закупить «Спутник V»

Германия проведет двусторонние переговоры с Россией о возможности поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава германского Минздрава Йенс Шпан. О соответствующих планах ФРГ ранее сообщил источник Reuters. По его данным, Еврокомиссия решила пока не начинать с РФ обсуждение поставок «Спутника V». С марта вакцина проходит проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Йенс Шпан сказал, что Германия ожидает от российской стороны информации о том, когда и сколько вакцины может получить после того, как российский препарат получит одобрение EMA. «Я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно — говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить»,— рассказал он в эфире радио WDR5 (цитата по ТАСС).

«Спутник V» допустили к применению в 59 странах. Использование российского препарата уже одобрили, в частности, Венгрия и Словакия. Чехия заявила, что позиция ЕС вынуждает начать переговоры с российской стороной, так как европейские страны не обеспечены необходимыми объемами вакцины.

Подробнее о спорах из-за российской вакцины — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" расколол Европу».