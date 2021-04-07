В 2020 году более 880 детей-сирот должны получить квартиры

В текущем году в Ростовской области квартиры должны получить 882 сироты, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

В сообщении сказано, что с начала 2021 года муниципалитеты провели торги по приобретению 105 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что нормативная площадь жилья для сирот должна составлять не менее 33 кв. м на человека.

В сообщении отмечается, что с января по март было проведено 23 проверки жилья, выданного детям-сиротам. «При осмотре выявлен ряд замечаний по состоянию помещений, в органы местного самоуправления направлены предписания об их устранении»,— сказано в сообщении. Отметим, что сейчас в Родионово-Несветайском, Целинском и Кагальницком районах расследуются уголовные дела о предоставлении сиротам некачественного жилья. Кроме того, прокуратура проводит проверку сообщения о предоставлении некачественного жилья сиротам в Пролетарске.

Наталья Шинкарева