На Дону СК проводит проверку информации о предоставлении сиротам некачественного жилья

В Ростовской области организована доследственная проверка после сообщения в СМИ о выдаче детям сиротам в Пролетарске жилья ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Проверка была инициирована в связи с публикацией в издании «Блокнот-Ростов» материала о том, что в квартирах, которые получили дети-сироты в 2016 году в Пролетарске, отсутствуют отопление, вентиляция и горячая вода. Дом возведен с нарушениями строительных норм и правил противопожарной безопасности. «По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение»,— сообщает пресс-служба следственного органа.

Напомним, сейчас в Родионово-Несветайском, Целинском и Кагальницком районах расследуются уголовные дела о предоставлении сиротам некачественного жилья.

Наталья Шинкарева