СМИ: США не хотят подавать «неверный сигнал», возвращаясь в Договор по открытому небу

США не уверены в возвращении в Договор по открытому небу (ДОН), сообщило американское издание Defense News со ссылкой на дипломатическую ноту американской администрации, направленную, по его данным, международным партнерам страны. Напомним, ДОН позволяет странам-участницам инспектировать территорию друг друга с воздуха.

Что такое Договор по открытому небу Читать далее

Как сообщает американский портал, власти США еще не приняли окончательного решения по поводу ДОНа. Однако 31 марта Госдепартамент заявил партнерам США о беспокойстве, что возвращение к данному соглашению «подаст России неверный сигнал и подорвет нашу позицию в области контроля над вооружениями», цитирует издание документ.

15 января МИД РФ объявил о намерении России покинуть ДОН. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс говорил, что США изучают возможность возвращения в ДОН. Россия также готова к пересмотру решения о выходе из договора.

Военно-воздушные силы США готовятся законсервировать, а затем разобрать на запчасти самолеты, которые ранее использовались ими в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в докладе, направленном Пентагоном в Конгресс. Конгрессмены восприняли это как знак того, что администрация Джо Байдена не намерена возвращаться в этот договор. Если США не вернутся, из соглашения в скором времени выйдет и Россия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Небо. Самолет. Кладбище».