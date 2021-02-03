США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва может вернуться в Договор по открытому небу (ДОН), если Вашингтон снова начнет выполнять свои обязательства. Господин Прайс сообщил, что США изучают возможность возвращения в ДОН.

«Мы изучаем этот вопрос. Мы примем решение в свое время. Насколько нам известно, Россия до сих пор не в полной мере соблюдает договор»,— прокомментировал господин Прайс слова господина Лаврова на брифинге.

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МИД РФ 15 января объявил о намерении России покинуть ДОН — он позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха. Ранее из него вышли США. Россия еще может пересмотреть свое решение.

Подробнее о возможном выходе из договора — в материале “Ъ” «ДОНсвидания».