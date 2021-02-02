Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

Россия готова пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если США полностью вернутся к выполнению своих обязательств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Процедура выхода из договора еще не началась.

«Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своей министром иностранных дел Швеции Анн Линде (цитата по «Интерфаксу»).

Министр заявил, что возникшие вопросы нужно обсуждать и рассматривать в специальной консультативной комиссии. Сергей Лавров также отметил в беседе с журналистами, что процесс выхода еще не начался, он начнется «с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора».

15 января МИД РФ объявил о намерении России покинуть Договор по открытому небу — он позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре.

Подробнее о возможном выходе из договора — в материале “Ъ” «ДОНсвидания».