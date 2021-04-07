Госдума приняла закон об упрощенном получении налоговых вычетов

Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, эти налоговые вычеты можно будет получать через личный кабинет налогоплательщика и без подачи декларации 3-НДФЛ.

Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Упрощенная процедура вводится для расходов на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам, а также для операций, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Вычет будет предоставляться на основании данных, предоставляемых банками и участниками рынка ценных бумаг.

Поправки также устанавливают ответственность за предоставление банками, брокерами и профучастниками недостоверных сведений при оформлении вычетов в упрощенном порядке. Штраф за это может достигать 20% от суммы неправомерно полученного вычета.

Напомним, в начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете по НДФЛ за расходы на занятия спортом. Получить вычет в пределах 120 тыс. руб. в год с учетом других социальных налоговых вычет можно будет как за себя, так и за детей или подопечных в возрасте до 18 лет. Перечень услуг, за которые можно будет получить вычет, будет определен правительством.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Фитнес становится вычетным».