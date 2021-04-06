Фитнес становится вычетным

Россияне получат налоговый вычет за траты на фитнес. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ начнет действовать со следующего года: 13% от суммы, которую человек заплатит за занятия спортом, можно будет вернуть, заполнив декларацию на сайте ФНС. Вычет также распространяется на детей до 18 лет.

При существующих ценах можно будет вернуть 6-7 тыс. руб. за год, но даже такая экономия привлечет новых клиентов, полагает гендиректор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников: «Пусть это не очень мощный стимул, но людей все равно замотивирует. Поэтому ждем прирост клиентов и повышенный интерес к тренировкам и здоровому образу жизни. Это и так модно, а теперь еще появился налоговый вычет. Сейчас у нас средняя стоимость годовой карты по всей сети — 50 тыс. руб. Вычет не принесет серьезной экономии, но даст дополнительный стимул. Возможно, для 5-10% клиентов это станет решающим аргументом».

Частичный возврат налогов за траты на фитнес попадает в один ряд с социальными вычетами на платное лечение, обучение, благотворительность, страхование жизни и отчисления на негосударственную пенсию. Для них действует единый лимит — 120 тыс. руб. в год. Получается, со всех этих трат можно будет вернуть чуть более 15 тыс. руб.

Впрочем, россияне не спешат пользоваться этой опцией, хотя в последнее время процедуру упростили, говорит финансовый советник Наталья Смирнова: «Есть исследование, согласно которому более 90% населения слышало про вычеты, но неохотно ими пользуются. Люди считают, что это очень сложно, нет уверенности, что вернут деньги. Но на самом деле все достаточно просто: нужно предоставить договор об оказании услуг, прикрепить чек и документы, подтверждающие официальный доход, чаще всего это зарплата. Дальше нужно зайти в личный кабинет на сайте nalog.ru, заполнить декларацию, приложить скан договора и платежки — и никаких проблем».

По данным “Ъ FM”, вычет на фитнес может помочь правительству с одним из национальных проектов, согласно которому к 2024 году спортом должны регулярно заниматься больше половины россиян. По подсчетам Национального фитнес-сообщества, сейчас спорт занимает важную часть жизни лишь у 5% соотечественников.

Как сообщал “Ъ FM”, фитнес-клубы постепенно начали повышать цены на фоне восстановления спроса. Но появление нового вычета этот процесс не ускорит, считает директор по операционной деятельности компании X-Fit в России Ирина Троска:

«Фитнес-клубам нет резона поднимать цены на фоне принятого закона.





Для нас более влиятельный фактор — процент населения, который ходит заниматься в зал. За последние пять-семь лет этот показатель не меняется, как было 3% населения, так и остается. Поэтому для нас это прежде всего возможность привлекать больше людей. Если говорить про цены, то в 2020 году нам пришлось сильно снизить среднюю стоимость годового членства, и сейчас мы постепенно восстанавливаем ценообразование до уровня 2019 года».

Налоговый вычет можно будет получить, занимаясь фитнесом в тех компаниях, которые попадут в правительственный список. Он будет формироваться раз в год.

Сергей Гусев