Аудитория рунета достигла 95 млн человек

Аудитория российского сегмента интернета в 2020 году составила более 95 млн человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Это превышает 78% населения России, отметил он.

«По итогам 2020 года его (рунета.— “Ъ”) аудитория составила более 78% населения нашей страны. Это более 95 млн человек»,— сказал господин Чернышенко в поздравлении с Днем Рунета (цитата по ТАСС).

Вице-премьер со ссылкой на оценку Российской ассоциации электронных коммуникаций отметил, что до 80% отечественной экономики зависит от коммуникационных и цифровых технологий. Со временем это влияение будет расти, считает Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям в рунете к августу 2021 года. По информации “Ъ”, правительство планирует к концу года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы. Иностранные компании с аудиторией 100–500 тыс. пользователей на территории России могут обязать регистрировать юрлица в РФ и платить налоги на территории страны.

Подробнее — в материале “Ъ” «Только для членов резидиума».