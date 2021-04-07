Правительство ФРГ: шаги по вступлению Украины в НАТО пока не предусмотрены

Дальнейшие шаги по поводу членства Украины в НАТО сейчас не предусмотрены, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева.

«Германия поддерживает, как и партнеры в ЕС и НАТО, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины. Как вам известно, НАТО следует в приеме новых членов политике "открытых дверей". У Украины есть право свободного выбора своих политических потребностей. Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены»,— сказала госпожа Деммер на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США поддерживают реформы, которые проводят власти Украины, и выступают за политику «открытых дверей» НАТО. При этом он не уточнил, когда именно Украина сможет стать членом альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «глубоко сомневаемся», что вступление Украины в НАТО как-то поможет стране справиться со своей внутренней проблемой.

Подробнее о развитии конфликта в Донбассе — в материале “Ъ” «Как НАТО ляжет».