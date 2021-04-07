Тест Навального на COVID-19 показал отрицательный результат

Врачи не выявили коронавирус у оппозиционера Алексея Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Навальный отбывает срок в колонии №2 во Владимирской области, 5 апреля политика перевели в медико-санитарную часть.

«Первый тест показал отрицательный результат. Однако зачем-то у него взяли и второй анализ, его результат мы пока не знаем»,— сказала госпожа Михайлова ТАСС.

По итогам полного обследования установлено, что туберкулеза у Алексея Навального нет, сообщил источник газеты «Известия». По его данным, предварительный диагноз — ОРВИ, Навальный находится под наблюдением врачей, но отказывается от приема лекарств.

5 апреля оппозиционер сообщил, что у него сильный кашель и температура. ФСИН подтвердила, что он заболел. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Алексея Навального обеспечат лечением в колонии, но о каких-то особых условиях «речи идти не может». 31 марта политик объявил голодовку.

Подробнее о состоянии здоровья оппозиционера — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».