Лавров: Россия готова поставлять вакцины от COVID-19 в другие страны

Россия на транспарентной основе готова содействовать другим государствам в поставках и производстве вакцин от коронавируса COVID-19, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он напомнил, что сейчас приоритетом для российских властей остается вакцинация населения.

«Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая»,— сказал дипломат в интервью пакистанской газете International Times, опубликованном на сайте МИД РФ. Сейчас министр находится в рабочей поездке по Азии.

Господин Лавров напомнил, что соглашения о поставках российской вакцины «Спутник V» достигнуты с более чем 50 странами. В некоторых из них запущено производство препарата. «Россия — один из лидеров в области глобального здравоохранения. Продолжим вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19. Будем и впредь помогать пострадавшим государствам — как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур»,— добавил он.

В России сейчас одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. На международный рынок пока вышел только препарат «Спутник V». Президент РФ Владимир Путин заявил, что для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины. К концу марта в России было произведено около 20 млн доз.

О прививочных кампаниях по всему миру — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».