Виктор Гончаренко возглавил ФК «Краснодар»

Виктор Гончаренко назначен главным тренером футбольного клуба «Краснодар», контракт подписан до конца июня 2023 года. 4 апреля «Краснодар» утвердил увольнение главного тренера Мурада Мусаева, который написал заявление после поражения в матче с «Ахматом».

«6 апреля ФК "Краснодар" и Виктор Гончаренко подписали трудовое соглашение, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года»,— сообщается на сайте ФК «Краснодар».

В марте Гончаренко ушел с поста главного тренера ЦСКА по обоюдному желанию сторон. Он возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России-2018 и дважды стал серебряным призером чемпионата России. До этого Гончаренко был тренером «Кубани», «Урала», «Уфы» и белорусского БАТЭ.

Подробнее о кадровых перестановках в российских футбольных клубах — в материале “Ъ” «Тренеры не дотянули до финиша».