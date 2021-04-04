«Краснодар» сообщил об увольнении главного тренера Мусаева

Футбольный клуб «Краснодар» утвердил увольнение главного тренера Мурада Мусаева. Накануне, 3 апреля, после поражения команды в матче с «Ахматом» Мусаев написал заявление об отставке.

«Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни»,— говорится в сообщении клуба.

3 апреля «Краснодар» проиграл в домашнем матче «Ахмату» со счетом 0:5, а 7 марта — «Спартаку» со счетом 1:6. Клуб занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мурад Мусаев возглавлял команду с 2018 года. Под его руководством «Краснодар» во второй раз в истории стал бронзовым призером РПЛ, впервые был квалифицирован в Лигу чемпионов и дошел до 1/8 финала Лиги Европы. По информации СМИ, новым главным тренером «Краснодара» может стать бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Об одном из последних поражений клуба — в материале “Ъ” «"Спартак" воспользовался беззащитностью "Краснодара"».