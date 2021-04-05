Twitter заявил о «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором

Представители Twitter 1 апреля провели «конструктивный диалог» с Роскомнадзором о совместной работе над удалением нелегального контента, сообщили в соцсети. 10 марта Роскомнадзор объявил о начале замедления работы Twitter из-за публикаций с запрещенной информацией, позднее пригрозив соцсети блокировкой.

Сегодня, 5 апреля, Роскомнадзор сообщил, что предоставил соцсети дополнительное время на удаление запрещенного контента. В Twitter заявили, что провели «продуктивную дискуссию» с Роскомнадзором о том, как совместными усилиями оперативно удалять запрещенную информацию.

«1 апреля у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, восхваление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных действия или содействовия им»,— заявил представитель Twitter изданию Business Insider.

2 апреля суд в Москве оштрафовал Twitter за неудаление призывов к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Соцсеть была оштрафована в общей сложности на 8,9 млн руб. за неудаление сообщений о январских акциях в поддержку политика Алексея Навального на основании составленных Роскомнадзором протоколов.

О стратегии Роскомнадзора в отношении соцсетей — в материале “Ъ” «Замедляй и властвуй».