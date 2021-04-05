Гильдия киноактеров США обратилась к «Суду»

Гильдия киноактеров США вручила свои награды — Screen Actors Guild (SAG) Awards — по итогам 2020 года. Главный приз — за лучший актерский состав в фильме — получила политическая драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой». Среди сериалов победителями стали «Корона» и «Шиттс Крик».

Церемония SAG Awards была, пожалуй, самой необычной в этом наградном сезоне. Она продолжалась всего час и шла полностью в записи — без «живого» представления номинаций на сцене и прямого подключения номинантов из дома (продюсеры явно учли не самый удачный опыт «Золотого глобуса», где было несколько технических неполадок, сбивавших общий праздничный настрой). Надо отдать должное победителям, чьи благодарственные речи были записаны заранее,— никто не проговорился, сохранив интригу до самой церемонии.

Награды актерской гильдии считаются одним из самых показательных индикаторов будущего распределения «Оскаров», так как среди голосующих членов киноакадемии актеров большинство.

Как правило, победитель SAG Awards забирает потом и главный «Оскар» — так было, например, в прошлом году, когда таким фильмом стали «Паразиты» Пон Джун-хо. Правда, в предыдущие два года выбор гильдии и киноакадемии не совпадал, и вообще за 25 лет существования SAG Awards такое случалось только 12 раз, но награды гильдии привлекают к фильмам дополнительное внимание и повышают их шансы на оскаровском голосовании, последний раунд которого начнется 15 апреля.

В этот раз стоит иметь в виду, что главный фаворит «Оскара» — картина Хлои Чжао «Земля кочевников» — и вовсе не выдвигалась в главной номинации SAG Awards, как и большинство ее конкурентов. Фильм Соркина обошел такие ленты, как «Пятеро одной крови» Спайка Ли, «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфа, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг и «Минари» Ли Айзека Чуна — и из них только последний номинируется на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В индивидуальных номинациях победили актеры из байопика «Ма Рейни: Мать блюза»: за лучшую мужскую роль был награжден Чедвик Боузман (награду, как и на предыдущих церемониях этого сезона, приняла его вдова), а за лучшую женскую — Виола Дэвис. И если посмертный «Оскар» для Боузмана можно уже считать делом решенным, то награда Дэвис внесла коррективы в борьбу, которая разворачивается в соответствующей оскаровской номинации. Сейчас по прогнозам экспертов в ней лидирует Кэри Маллиган, сыгравшая в «Девушке, подающей надежды», но шансы Дэвис увеличивает еще и всем известное пристрастие академиков к биографическому жанру и изображению реальных личностей на экране, особенно если актеры для этого как-то трансформируют внешность.

Награды гильдии за роли второго плана распределились без сюрпризов.

Призы получили Дэниел Калуя, сыгравший в фильме «Иуда и черный мессия» того самого мессию — деятеля «Черных пантер» Фреда Хэмптона, и Юн E-джон, исполнившая в «Минари» роль бабушки корейского семейства, переезжающего в 1980-х на американский юг. Она стала первой корейской актрисой, получившей награду SAG за роль второго плана и выдвинутой на «Оскар» в той же категории. Сейчас и она, и Калуя считаются фаворитами в своих номинациях.

В телевизионных номинациях свое победное шествие по наградному сезону продолжили «Корона» и «Шиттс Крик». Драматический сериал Netflix о британской королевской семье получил награду за лучший актерский ансамбль в своей категории, а Джиллиан Андерсон, сыгравшая Маргарет Тэтчер,— за лучшую женскую роль. Шоу о семье миллионеров, вынужденных переехать в провинциальную глушь и приспосабливаться к жизни без привилегий, также победило в двух номинациях: лучший актерский ансамбль и лучшая женская роль в комедийной сериале (здесь приз достался Кэтрин О`Харе).

За лучшую мужскую роль в драматическом и комедийном сериале гильдия наградила соответственно Джейсона Бейтмена («Озарк») и Джейсона Судейкиса («Тед Лассо»), а за роли в телефильме или мини-сериале — Аню Тейлор-Джой («Ход королевы») и Марка Руффало («Я знаю, что это правда»). Также призы SAG получили команды каскадеров, работавшие в фильме «Чудо-женщина: 1984» и сериале «Мандалорец».

Среди производителей контента лидером по числу наград стал Netflix — его проекты победили в семи категориях, в том числе «Суд над чикагской семеркой» принес стриминговому сервису первый приз за лучший актерский ансамбль в фильме.

Тем временем наградной сезон близится к финалу. Из важных организаций, чьи награды позволяют скорректировать оскаровские прогнозы, осталась только Гильдия режиссеров, которая раздаст свои призы 10 апреля. Церемония вручения «Оскаров» состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе и, возможно, еще раз обозначит, какие изменения принес американской киноиндустрии непростой для нее 2020 год.

Юлия Шагельман