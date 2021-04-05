В Москве завершился набор добровольцев для исследования «Спутника Лайт»

Набор добровольцев для клинических испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» завершился в Москве, они получили инъекцию препарата, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, «Спутник Лайт» планируется применять для вакцинации переболевших COVID-19.

«Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В международном исследовании из 6 тыс. добровольцев половина приходится на Москву, необходимые 3 тыс. человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе десяти городских поликлиник»,— рассказала госпожа Ракова (цитата по ТАСС). Она уточнила, что вакцина уже прошла начальные этапы испытаний, препарат переносится организмом как обычная прививка.

Заместитель мэра сообщила, что в столице также проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, клинические исследования препарата могут начаться к концу лета. Вакцину в виде капель в нос разрабатывает Центр эпидемиологии и микробиологии (разработчик «Спутника V»).

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29 марта Центр имени Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». По оценкам ее разработчиков, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. По словам господина Гинцбурга, эта вакцина вдвое снижает вероятность заражения коронавирусом.