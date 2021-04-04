Гинцбург: вакцинация «Спутником Лайт» снижает риск заражения коронавирусом вдвое

Использование однокомпонентного препарата «Спутник Лайт» для вакцинации вдвое снижает вероятность заражения коронавирусом, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Спутник Лайт», как и «Спутник V», разработан этим центром. Ранее сообщалось, что «Лайт» предназначен на экспорт.

«Если вариант "Лайт", который представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", использовать отдельно, без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60»,— сказал господин Гинцбург (цитата по «Вести.ру»).

«Это в первую очередь приведет к тому, что разгрузит стационары медицинские от большого потока заболевших. То есть можно всю тяжесть перенести с медицинских стационаров на нахождение заразившегося на домашних условиях»,— пояснил директор центра.

Эффективность «Спутника Лайт» составляет до 85%, иммунитет держится 3–4 месяца. В конце февраля в Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт».

О вакцине читайте в публикации “Ъ FM” «"Спутник V" обрастает версиями».