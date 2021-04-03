Миронов предложил вдвое увеличить пособие на детей из неполных семей

Председатель партии «Справедливая Россия—За правду», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить вдвое пособие для детей, воспитывающихся в неполных семьях. Соответствующий законопроект направлен на получение отзыва правительства.

«Мы предлагаем выплачивать неполым семьям пособие в размере двух региональных прожиточных минимумов»,— заявил господин Миронов. Он напомнил, что сегодня прожиточный минимум для ребенка в зависимости от того или иного региона в среднем составляет 10 тыс. руб.

«Если законопроект примут, то дети из неполных семей с низкими доходами смогут получать от государства в среднем по 20 тыс. руб. в месяц»,— прокомментировал руководитель фракции СР.

Ранее Счетная палата (СП) предложила для борьбы с бедностью в России расширить программу социальных пособий и выплачивать их исходя из дефицита доходов семей в целом. Глава СП Алексей Кудрин отметил, что часто выплачиваемое пособие на ребенка оказывается недостаточным для целой семьи и ее доход остается ниже прожиточного минимума.

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