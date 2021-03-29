Счетная палата предложила выплачивать пособия исходя из дефицита доходов семей

Для борьбы с бедностью в России Счетная палата предложила расширить программу социальных пособий и выплачивать их исходя из дефицита доходов семей в целом. Как сообщил на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам председатель СП Алексей Кудрин, разработанные предложения уже направлены на рассмотрение правительства.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент»,— сказал господин Кудрин (цитата по ТАСС).

Глава СП добавил, что часто выплачиваемое пособие на ребенка оказывается недостаточным для целой семьи и ее доход остается ниже прожиточного минимума. «Когда мы говорим, что детское пособие может быть около 12 тыс. руб. в расчете на ребенка, то при его выплате дефицит дохода в семье может быть больше 12 тыс. руб. И при распределении в среднем на члена семьи — это все равно, все члены семьи, так же, как и ребенок, остаются ниже прожиточного минимума даже при выплате пособия. Мы морально считаем, что мы выполнили миссию перед ребенком, но доход распределяется на всех членов семьи формально, и по статистике семья останется ниже прожиточного минимума»,— уточнил он.

В конце 2020 года СП предупредила, что государственные меры по снижению бедности в стране недостаточно нацелены на малоимущих. По данным ведомства, с 2014 по 2018 год около 20% из них не получали выплат. В марте 2021 года на встрече с президентом Владимиром Путиным Алексей Кудрин сообщил, что Счетная палата проанализировала все уже принятые правительством меры по борьбе с бедностью и подготовила ряд предложений для снижения ее уровня. Подробностей предложений он тогда не раскрыл.

Как государство планирует бороться с бедностью — в материале “Ъ” «Господдержку ограничат в лошадиных силах».